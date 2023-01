Jatinho de Elvis Presley é leiloado por R$1,4 milhão

A aeronave foi leiloada no dia do aniversário do cantor por 286 mil dólares

Que absurdo! Os fãs de Elvis Presley puderam ter um pedacinho do seu ídolo mais próximo com o leilão do seu jatinho 1329 JetStar. A aeronave foi vendida por uma pechincha e vocês sabem o sucesso estrondoso que o mpsuico trouxe no mundo da música, então não venham tirar o seu mérito, já anunciei casas de famosos mais caras (bem mais).

Trata-se de um Lockheed 1329 JetStar, que foi comprado pelo astro da música em 1976 pela bagatela de R$4,3 milhões. Ou seja, já podemos entender o quanto o ítem desvalorizou. Sei que as marcas do tempo não ajudaram, mas mesmo assim…

Essa é apenas uma das aeronaves do cantor, afinal a outra está exposta em Graceland, nos EUA. Nas imagens podemos ver as marcas do tempo e do uso do avião com estofados vermelhos e cadeiras em madeiras maciças. Além de uma cozinha e área completa para preparo das suas refeições.