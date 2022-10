Jason Momoa leva a internet à loucura com sunga reveladora de bumbum

Ator de Aquaman publicou no seu perfil oficial do Instagram a pesca de um “domingo divertido”

Eu não sei qual foi e qual será a reação de vocês por aí, mas eu estava linda e bela na minha cobertura do Leblon quando fui impactada pela publicação de Jason Mamoa de sunga pescando em alto mar no domingo. A publicação chamou a atenção das minhas fofoqueiras pelo visual do ator, que estava com uma sunga beem reveladora. Se é que posso chamar de sunga, né?

“Domingo divertido. Momentos incríveis com a Ohana”, escreveu o ator na legenda do Instagram.

O ator esteve ao lado da família no barco de pesca e as fotos e vídeos publicados chamaram a atenção para o shape de Jason e seu bumbum. Quem me dera que essa pesca tivesse acontecido no meu mar do Leblon, seria tudo pra mim.