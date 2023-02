Jarbas Homem de Mello fala sobre o nascimento do filho: “Não consigo tirar os olhos dele”

Artista é casado com Cláudia Raia e não deixou de falar da emoção ao ver o filho

Jarbas Homem de Mello soltou o verbo em comunicado da assessoria de imprensa para falar sobre o filho. O artista não deixou de ressaltar a sua emoção em ver o filho nascer. Jarbas ainda diz que não tem nem palavras para descrever o sentimento de ver seu filho.

“Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse ele.

Cláudia Raia também não deixou de falar sobre o nascimento de Luca. “Ficar grávida aos 55 anos foi totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou… TInha vezes, durante a gravidez, que eu me sentia uma mãe de primeira viagem (risos). A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo. O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia”, disse ela.