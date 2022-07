Jaquelline tem que tirar mega hair por causa de piolho: “Que ódio!”

Musa do Instagram compartilhou o momento no salão com seu seguidores

Amigaaa, sua louca, que isso? Se precisar do contato dos meus cabeleireiros no Leblon te passo na mesma hora, só me pedir. Jaquelline passou o maior perrengue tendo que fazer a remoção do mega hair depois de pegar piolho. Deeeus me defenderay! Você acredita que eu tive que remover o meu mega, porque eu peguei piolho. Que ódio! A pessoa ficando velha, caduca e pegando piolho”, disse a musa. @jaquelline14 Quem ja pegou piolho ? 🤣 ♬ Bandido – Zé Felipe & MC Mari No vídeo a musa dá risada, mas eu imagino o estresse que a loira passou tendo que fazer a remoção dos cabelos maravilhosos. Afe!