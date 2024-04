Jaquelline e WL Guimarães  trocam farpas na web: “Deveria ter vergonha”

Genteee, nesta terça-feira (16) rolou um babado fortíssimo entre os influenciadores e ex-Fazendas, Jaquelline e WL Guimarães. Tudo começou quando Jaque reclamou, durante um live, que o ex-colega de confinamento estava lhe cobrando uma promessa que ela tinha feito durante o reality show, de lhe dar 50 mil reais, o que nção agradou nenhum pouquinho WL.

“Ah ooo. Calma aí, minha filha. Te pedi nada, não, ô doida. O jogo inteiro você sabia que eu não jogava com você e era óbvio que eu torcia contra você! Você inventou de fazer esse trato, sabendo do jogo que tínhamos feito e agora quer meter dessa? Calma aí, né? Dá uma segurada”, afirmou o influenciador.

Porém, sem papas na língua, Jaquelline fez questão de responder WL:

“Quem postou me cobrando foi você!!! Que, aliás, deveria ter vergonha, depois que eu sai e vi tudo que você falava de mim. E agradeça pelo 4° lugar, até porque você deve isso a minha torcida e a do pôr do sol…Comigo na Fazenda era ‘bateu, levou’. Agora, aqui fora, eu tô falando, provando e mostrando!!! Você veio me cobrar antes mesmo de eu receber o dinheiro do prêmio. Acorda!!!”, disparou a influenciadora.