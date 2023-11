Jaqueline joga água na cara na Kally e a acusa de trocar o grupo por causa de macho

Na manhã desta quinta-feira (2), o reality rural A Fazenda 15 começou com uma briga generalizada entre os peões

Eitaaa, meu povo! O feno tá incendiado na décima quinta temporada de “A Fazenda”. Na manhã dessa quinta-feira (2), as peoas Jaquelline e Kally protagonizaram uma discussão daquelas e o clima que já não era lá muito bom, ficou ainda pior. A briga entre elas cresceu num nível que as peoas chegaram a jogar água uma na outra e precisaram ser seguradas pelos colegas de confinamento para evitar agressões.

Tudo começou após a cantora tentar esclarecer com André uma conversa que teve com Shayan. O ator não deu muita trela. Pouco depois, Shay, Alicia e Lucas trocaram xingamentos. A briga se intensificou quando a cantora de forró disparou aos ex-aliados que eles eram ingratos.

“Minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Não sou ingrata”, retrucou a ex-BBB. “Vocês [Paiol] queriam isso. Vê em quem que a gente votou. Vocês queriam botar o Sander”, revelou André.

“Você quer dar show? Trocou os seus amigos por causa de um macho. Foi por isso que você trocou o nosso grupo. Agora você vai ouvir. Você estragou uma amizade verdadeira por causa de uma r*la”, disparou Jaquelline.

A briga entre as peoas se estendeu até o quarto e as ex-amigas continuaram gritando e fazendo acusações uma contra a outra.



“Todas as vezes que vim te dar conselhos, você só atacando na minha cara!”, gritou Jaque apontando o dedo na cara da cantora. Por sua vez, Kally não ficou calada e, completamente revoltada com o que estava escutando, exigiu, em alto em bom som, para que a ex-bbb saísse dali: “Saia! Saia de perto de mim!”.

Então Jaquelline provou que estava disposta a falar tudo o que estava sentindo. “Mas eu cansei, entendeu? Várias vezes você brigou comigo e me chorar, sim!”, disse a biomédica. Logo em seguida, em pé na cama, Kally voltou a pedir a colega de confinamento para se retirar: “Saia daqui!”.

Assim, a loira perdeu a cabeça e jogou água em Jaque, que rebateu: “Mas eu não vou sair! Você comprou a ‘Fazenda’?”. Ao avistar um copo, sua ex-aliada não pensou duas vezes antes de fazer o mesmo. “Mas olha, aqui é bateu levou!”, gritou Jaque após jogar água na cantora.

Kally ficou ainda mais furiosa e não poupou xingamentos para a sua agora rival: “Sua vaca! Sua falsa!”. “Eu não sou você, que pega as roupas das pessoas e deixa tudo jogado pelos cantos. Entendeu? Mas eu não tô nem aí, meu amor. Melhor um iludido do que igual a você, que maltratava os seus amigos”, respondeu Jaque.

