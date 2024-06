Jaque da Fazenda esclarece boatos sobre affair com Davi do BBB

Davi Brito e Jaquelline Grohalski? Os boatos aumentaram nos últimos dias depois que os dois apareceram juntos, mas a ex de Lucas Souza fez questão de afirmar que eles são apenas amigos.

“É meu amigo, gente. Eu não posso me envolver em polêmicas”, disse ela. Em seguida, Jaque justificou os motivos de Davi estar com a mão em sua perna na van. “Davi estava cansado e colocou a mão dele para descansar. Veio de Salvador, tadinho. Tão inocente ele”, disse ela, em tom de brincadeira.

Davi Brito entrou no BBB24 namorando Mâni Rego, porém o relacionamento chegou ao fim logo após o fim do reality show. Durante sua participação no reality A Fazenda, Jaquelline engatou um romance com Lucas Souza, mas o namoro durou pouco.