Jão rebate críticas diante de clipe com João Guilherme: “Tem alguém questionando Gusttavo Lima?”

Após o lançamento do seu clipe, ‘Me Lambe’, o artista foi parar na boca do povo diante da sua performance frente às câmeras com João Guilherme

Jão deu o que falar ao lançar o seu clipe que estrela ao lado de João Guilherme. Muito se falou sobre as imagens polêmicas e os internautas não deixaram de questionar sua orientação sexual e chamaram a dizer que eles estavam usando a temática LGBTQIA+ para lucrar. O artista usou o nome de Gusttavo Lima para rebater as acusações e disse que a opinião do público é sempre ir contra ele. “Quando beijo uma mulher, quero esconder minha sexualidade. Quando é um homem, estou querendo chamar atenção. “Tem alguém questionando Gusttavo Lima ou algum outro cantor sobre quem eles beijam em seus trabalhos e se estão querendo chamar atenção com isso?”, questionou”, começou. Ele ainda completa: “Não faz sentido algum. Vou continuar expressando minha sexualidade do jeito que eu quiser e tiver confortável. Já faz 5 anos e vocês nessa”. Jão é abertamente um homem bissexual.