Jão admite viver um affair com o seu amigo e co-compositor Pedro Tofani

Há tempos os fãs de Jão shippam e criam fanfics com o casal.

E os “louquinhos” vão literalmente à loucura. Durante a sua participação no programa Lady Night, uma das grandes revelações da música brasileira, o cantor Jão, finalmente assumiu que vive um affair com o seu amigo de faculdade e integrante da sua equipe, Pedro Tofani.

Durante a conversa, Tata Werneck perguntou para o cantor sobre as pessoas que compõem a sua equipe, pergunta essa que foi respondida com uma informação extra. “São meus amigos da faculdade que trabalham comigo até hoje. E eu tenho um caso com um deles.”

A anfitriã, que não é boba nem nada, logo perguntou a Jão de qual integrante de sua equipe ele estava falando, e de forma bem direta o cantor respondeu: “Pedro!”.

Desde o início de sua carreira, os fãs de Jão shippam o casal e criam fanfics a respeito deles, e mesmo nunca tendo falado abertamente sobre o assunto com o público, por diversas vezes Jão soltou algumas pérolas que só intensificaram as teorias dos fãs.