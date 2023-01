Janja presta homenagem à Preta Gil: Pretinha, nossos corações e nossas orações estão com você”

Na última eleição, Preta foi, declaradamente, apoiadora de Lula, marido de Janja.

Tá aí uma primeira-dama de respeito, que não se esquece daqueles que lhe apoiaram durante a política. Na última quarta-feira (11), ao descobrir que a maravilhosa cantora Preta Gil está enfrentando um câncer no intestino, a socióloga e primeira-dama brasileira, Rosângela Lula da Silva, popularmente conhecida como Janja, publicou em seu instagram uma mensagem desejando força a cantora.

Na publicação, Janja aparece ao lado de Preta e de Flora Gil, na última edição do Rock in Rio, que aconteceu em setembro. Nela, ambas aparecem fazendo a letra ‘L’ com os dedos, simbologia utilizada na campanha eleitoral para se referir ao atual presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, com a seguinte legenda:

“Pretinha, nossos corações e nossas orações estão com você. Sinta nosso carinho e força. Um grande beijo nosso!”, legendou a primeira-dama.