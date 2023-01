Janja diz que Lula ficou “desolado” com estado do Palácio da Alvorada

“Casa Presidencial” foi entregue em situação precária após o governo de Bolsonaro

Vocês pensaram que nossa primeira-dama não ia falar do estado do Palácio da Alvorada após a presidência de Bolsonaro? A esposa de Lula colocou a boca no trombone e mostrou detalhes da “casa presidencial” a jornalistas da Globo, Natuza Nery. Janja ainda diz que está tudo deteriorado, porque nada foi restaurado.

“Está tudo muito desgastado porque não houve manutenção e é lamentável que o piso do Palácio esteja dessa forma”, afirmou a primeira-dama.

A primeira-dama ainda diz que terá que ter reforma no palácio para recuperar tudo. “A gente vai tentar recuperar isso. Ainda preciso fazer uma visita ao depósito da Presidência da República e ver se os objetos foram transportados de um lado para o outro, do Planalto para o Jaburu. A gente precisa localizar esses objetos. Eu e o presidente Lula resolvemos que a gente só vai mudar para aqui quando a gente tiver um inventário completo: do que tem aqui dentro e do que foi entregue”, afirmou Janja.