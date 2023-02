Janja aceita convite de Imperatriz Leopoldinense: “Tire minha comida, minha água, mas não tira meu Carnaval”

Mesmo tendo aceitado o convite, sua presença no desfile ainda não está confirmada.

Após todo aquele bafafá envolvendo a roupa que a primeira-dama usou no dia da posse do presidente Lula e as ofensas tecidas pela apresentadora Antonia Fontenelle, o feat de milhões veio. Nesta sexta-feira (03), a primeira-dama, Jaja, aceitou ser a madrinha da velha-guarda da escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

Apesar de ter aceitado o convite, sua presença no desfile ainda não é certa, pois dependerá da agenda oficial da República, mas ao que tudo indica, ela não medirá esforços para estar presente no evento.

“Tire minha comida, minha água, mas não tira meu Carnaval. Ainda não sabemos como ficarão os compromissos daqui para frente, mas farei de tudo para estar na quadra, na Sapucaí e conhecer a Cidade do Samba”, afirmou a primeira-dama.

Agradecendo o encontro com Janja, o diretor de carnaval da Imperatriz Leopoldinense, André Bonatte, reafirmou a importância do reconhecimento que é dado pela primeira-dama aos programas sociais desenvolvidos pela escola.

“Estamos muito felizes por este encontro e pela possibilidade de falarmos um pouco do nosso povo, da nossa comunidade. Os projetos sociais da Imperatriz são financiados pela própria escola e ter o reconhecimento da primeira-dama é extremamente gratificante”, afirmou Bonatte.