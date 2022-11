“Jamais permitimos ou permitiremos que ela fosse atacada por qualquer motivo”, rebate estabelecimento de agressão contra Daniele

Esquina informou por meio do Instagram oficial do estabelecimento que estão recebendo manifestações de pessoas indignadas com o ocorrido

Minha manas fofoqueiras foram à loucura com Daniele, irmã de Deolane, sendo agredida em um bar após a vitória do Brasil contra a Suíça. A musa chegou a ser encaminhada para o hospital e o local não deixou de rebater todas as críticas que estava recebendo nas redes sociais de forma pública. “Desde ontem a nossa Esquina vem recebendo mensagens para manifestação por conta da postagem no perfil da Daniele Bezerra. Donos e colaboradores do bar ficaram muito tristes com essa postagem negativa e sem real dos fatos”, iniciou. O bar ainda conta que jamais permitiu ou permitirá que Daniele fosse atacada. “Nos stories não houve agressão como percebido nas imagens, ela caiu por tropeçar na caixa de com e prontamente foi socorrida pelos que ali estavam”, disse. “Respeitamos e estimamos sua presença e esperamos que esteja bem. Muitas pessoas estavam presentes e a conhecem do dia-a-dia no bairro, sabem que não houve esse episódio”, explicou o ‘Esquina’.