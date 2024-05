Jair Bolsonaro deve receber alta nesta sexta após tratar erisipela

Jair Bolsonaro ficou internado durante um bom tempo para tratar um quadro de erisipela. Acontece que ele deve receber alta nesta sexta (17). O ex-presidente está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deu entrada no local no último dia 6 após ser transferido de Manaus, onde cumpriu agenda ao lado de Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente deu a informação ao portal Metrópoles. “Alta na sexta-feira”, disse ele ao veículo, por mensagem de texto.

De acordo com boletim médico divulgado mais cedo, Bolsonaro apresenta “ótima evolução clínica, recebe antibióticos por via endovenosa e evolui com melhora progressiva do quadro infeccioso”.