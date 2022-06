Choro de emoção: Jade Picon compartilha vídeo de quando soube que estaria na novela das 9

Depois de receber a autorização do Sindicato dos Artistas para trabalhar em ‘Travessia, Jade terá que pagar 5% de seu salário por conta da liberação

Rapadura é doce, mas não é mole não, minha gente, nem para Jade Picon. A musa compartilhou um vídeo no TikTok que mostra sua reação quando soube da notícia que estava dentro do elenco de ‘Travessia’, novela que dá lugar a ‘Pantanal’

Reação da atriz Jade Picon ao descobrir que foi escalada para a nova novela das 21 horas da Globo.pic.twitter.com/Nk0rhakJTg — PAN (@forumpandlr) June 20, 2022

E as notícias não param por aí, porque a musa só recebeu autorização do Sindicato dos Artistas para mostrar seus talentos como atriz após aceitar pagar 5% de seu salário, como forma de liberação para ela conseguir ser livre nas telinhas do plim plim.

Como sempre, tudo no Brasil se resolve no dinheiro. Afe, dou conta não, viu? Mas estou curiosa para ver Jade atuando, não espero nada menos do que o máximo.