Jade Picon revela ter colocado silicone após perda de volume

A atriz da Globo abriu o seu coração para os seus seguidores e contou detalhes sobre a cirurgia e o procedimento

Jade Picon não esconde sua vida pessoal dos seus seguidores nas redes sociais e contou detalhes sobre a perda de volume dos seios que a incomodava bastante. A atriz da Globo contou que optou por fazer um implante e que tudo isso foi motivado pela dos seus treinos intensos na academia.

“Pensei muito, esperei anos o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”, relatou, já adiantando que não irá mostrar o processo de recuperação e ficará afastada.

Ela ainda finaliza: “Sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disse Jade.