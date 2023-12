Jade Picon revela que sofreu importunação sexual em intercâmbio

A influenciadora revela que um homem passou a mão nela e em duas de suas amigas, dentro de um elevador, na Inglaterra.

Meus amores, a cada dia que passa, infelizmente, surgem novos relatos de mulheres que em algum momento de suas vidas passaram por algum tipo de assédio. Desta vez, a vítima que trouxe o caso à tona foi a atriz, influenciadora e ex-BBB Jade Picon, que revelou, em entrevista a Manuela Xavier, que foi vítima de importunação sexual quando tinha apenas 15 anos, durante o seu intercâmbio na Inglaterra.

“Eu já tive uma experiência que foi muito marcante na minha vida: quando fui assediada”, iniciou a influenciadora, que logo em seguida detalhou como tudo começou: “Um dia eu estava num intercâmbio, na Inglaterra, e ao voltar da escola, vi que tinha uma pessoa parada na frente do meu prédio. Eu estava com duas amigas. Estranhei essa pessoa e o fato dela esperar a gente entrar no prédio para nos seguir”.

Continuando, ela conta o que aconteceu e revela que, na ocasião, ela e suas amigas chamaram as autoridades contra o criminoso.

“A hora que vi o corredor e o elevador, eu falei ‘Cara, não entra’. Era como se algo me puxasse para trás. Parece que tudo ficou em slow motion (câmera lenta). Achei que eu estava maluca… Não deu outra: a gente entrou, ele entrou e ele passou a mão na gente. Foi um terror. Chamamos a polícia. Foi bem caótico, traumático“, detalhou.

Por fim, ela conta que após o episódio decidiu dar mais atenção a sua intuição, para que não precise passar novamente por uma situação traumática como essa.

“A partir desse dia, decidi: Eu nunca mais não vou me escutar. Todo o trauma é ruim, mas resolvi compreender o que aconteceu para tirar algo de bom, uma lição boa. Prefiro seguir acreditando no que não estou vendo do que pagar para ver”, finalizou a ex-BBB.