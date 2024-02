Jade Picon revela alguns dos absurdos que já escutou de homens

A influenciadora contou algumas histórias de sua vida pessoal, o que gerou bastante burburinhos nas redes sociais.

Gente, eu estou chocada!!! Recentemente, a atriz, ex-BBB e influenciadora Jade Picon, publicou em suas redes sociais, um vídeo em que conta os maiores absurdos que ela já escutou de um homem. O que me fez parar para refletir, se ela que é uma Deusa já escutou esse tipo de coisas, o que sobre para meras mortais como eu?

“Vamos começar pelo dia que eu ouvi: você tem noção que está do lado do homem mais gostoso do Brasil? Neste momento eu fiquei paralisada e não acreditei. A autoestima do homem merece ser encapsulada e vendida”, iniciou a influenciadora, que logo em seguida contou outra história ainda pior.

“A pessoa me mostrou a foto de uma menina de biquíni, da qual ele sabia que eu tinha um pouquinho de ciúmes, deu um zoom na bunda dela e falou: ‘Uau, olha essa bunda'”, continuou Jade, levantando diversas suspeitas entre os internautas.