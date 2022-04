Ih! Com cara de poucos amigos, Jade Picon não gosta de ser perguntada sobre Paulo André, que recua

Os shippadores de Jadré podem esquecer, porque pelo jeito o casal não vinga!

Nesta quarta-feira, (27), rolou a tradicional lavação de roupa suja do ‘BBB22’ no Multishow com apresentação de Ana Clara Lima e Bruno de Luca e claro que teve o assunto Jadré né? E ó, Paulo André parece não estar afim de prosseguir com o affair com Jade Picon…

Ana Clara, que é maravilhosa, puxou o assunto sobre eles. “Vou perguntar pro PA: vocês já conversaram?”, indagou a apresentadora. Paulo André foi super direto e sincero: “Não conversamos nada”. Ana Clara cutucou mais um pouco e perguntou se ele já imagina o rumo que a conversa tomará e o atleta disse: “Não consegui nem organizar a minha vida, a minha mente… tô absorvendo tudo primeiro e me organizar primeiro”. E a cara de Jade estava péssima, dando a entender que achou que ia dar um fora nele, mas pelo jeito será o contrário.

Depois, o “casal” recebeu o prêmio de “Melhor Shipper” na premiação da ‘Rede BBB’ e foram recebe-lo com cara de poucos amigos… Tanto que PA foi entrando na frente e deixando a influenciadora para trás viu? Rafa Kalimann e Rhudson Victor tentaram saber como está o casal, mas… “Gente, o menino acabou de sair, a gente ainda não teve uma conversa… Eu não sei a resposta que vocês estão querendo”, respondeu Jade Picon grosseiramente. Em seguida, PA, super sem graça, disse que vão conversar depois, sem câmeras e que Jade está mais acostumada com esse mundo de holofotes do que ele.

🏆 #PrêmioRedeBBB:

A @voude99 chegou junto para mostrar que agora, é do BBB pra vida! E, com 90,58% dos votos, os vencedores da categoria Ship de milhões são: Jade e PA (Jadré)! #ChegaJunto99 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/hSOMZwEPin — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Francamente? Essa menina é muito ignorante e soberba para continuar com o PA que é um fofo e humilde. Ela vai acabar atrapalhando a carreira dele e os próximos passos brilhantes que ele tem a dar! Foge, Paulo André! E de corrida você sabe…