Momento cisco no olho! Jade Picon chora com mensagem do pai: “Nunca vou sair do seu lado”

A influenciadora dividiu com seus seguidores o estado que estava ao ler no avião

Ô gente, mas aqui caiu um cisco no meu olho bonito viu? Nesta quarta-feira, (18), Jade Picon se debulhou em lágrimas ao ler uma mensagem linda do pai, Carlos Picon.

Em seus stories, Jade estava chorando e mostrou o nariz escorrendo. “Eu soluçando no avião e o nariz kkk socorro. ‘Tava no avião e recebi uma mensagem que me desmoronou”, escreveu Jade.

Mensagem de pai Picon para Jade (Foto: Reprodução)

Na mensagem, seu Carlos dizia: “Muito orgulhoso de você. Não de onde chegou e aonde vai chegar, mas como chegou, diferente de tudo que apareceu até hoje, mantendo seus princípios, não se vendendo, fazendo o que acredita e sempre com amor. Podendo olhar para trás e ver tudo com orgulho. Você realmente virou uma mulher incrível! Mas para mim, vai ser sempre aquela menininha de olhar doce, que um dia agarrou muito forte meu pescoço no corredor do Iguatemi pedindo para eu não ir embora. Mas eu não fui, você sabe disso, e nunca vou sair do seu lado, não esqueça disso, vou sempre estar com você em qualquer situação e para o que você precisar. Nunca se sinta sozinha o suficiente para não se lembrar disso, para qualquer coisa estou com você. Para o que precisar! Te amo muito, filha!”. Eu não estou chorando, leitor(a)! Você que está…

“Gente, não parei de chorar até agora. Meu Deus do céu… Ai, pai, 9 da manhã e você me matou. Fico emocionada quando as pessoas que eu amo falam que estão orgulhosas. Te amo, pai”, disse a ex-BBB.

A influenciadora tem trabalhado muito — coisa que sempre fez, isso é fato — e não tem tido tempo para ficar perto da família. Ainda mais, porque muito em breve, a moça vai mudar para o Rio de Janeiro para gravar as suas cenas para a novela “Travessia”.

Muito fofinho o pai dela e de Léo, viu?