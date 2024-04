Jade Picon paga mico e recebe funcionário de hotel, no peru, de “calcinha e salto”

É meus amores, quem vê close não vê corre. Recentemente, a atriz, influenciadora e ex-BBB, Jade Picon utilizou as suas redes sociais para contar um mico daqueles que ela pagou em sua viagem ao Peru, onde ela está a trabalho.

“Primeiro mico da viagem já foi passado. Pedi pra passar a minha saia no hotel, que estava amassada. Veio uma mulher super fofa no meu quarto”, iniciou Jade, que deu continuidade a história: “Eu estava atrasada, abri a porta, falei: ‘Entra aqui, por favor que eu já tiro a saia’. Tirei a saia na frente dela e fiquei de calcinha e salto e dei a saia na mão dela. Aí ela desceu pra passar”.

Porém, o verdadeiro mico vem agora. Pouco depois da mulher buscar sua saia, a campainha do quarto que Jade está tocou. Sem pensar duas vezes ela foi atender a porta, de calcinha e de salto, mas quem estava lá não era a mulher que ela estava esperando.

“Sentei no sofá e fiquei esperando. Hora que tocou a campainha, eu saio correndo, óbvio que ia ser ela com a minha saia, mas não… Era um senhorzinho. Não sei quem ficou mais sem graça, eu de calcinha abrindo a porta ou o senhor com a minha saia na mão”, concluiu Picon.