”Jade Picon está em outra onda”, debocha Dani Calabresa sobre affair com Medina e fãs pedem respeito. Oi?

A humorista perde a amiga, mas não perde a piada né? Amo que amo!

Se tem três coisas que Boninho acertou nesse ‘BBB22’ foram: Tadeu Schmidt, Paulo Vieira e Dani Calabresa. Inclusive, a última da humorista foi debochar do possível relacionamento de Jade Picon e Gabriel Medina no quadro ‘CAT BBB’ nesta terça-feira, (12).

No quadro passou um VT onde Scooby diz que Paulo André está com saudades da influenciadora e a humorista debochou: “Parece que esse romance aí foi meio cem metros rasos né? Olha, não quero fazer fofoca, longe de mim, mas parece que a Jade está em outra onda”, disparou Dani debochadíssima e afrontosa. Em seguida, ela disse para Paulo André não sofrer e mostrar que também gosta de um surfista, shippando o atleta com Scooby. Eu amo muito esse quadro!

A Dani Calabresa falando que a Jade está agora em outra onda. Quem pegou a referência? 😅😂🗣 #BBB #BBB22 pic.twitter.com/rrswvZ5pl0 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) April 13, 2022

E sem saber de nada, o coitadinho do atleta comentou com os amigos que quer reencontra-la aqui fora. Judiação né? “Independente de qualquer coisa, ficar com ela ou não, eu gostei da vibe dela. Então, quero ter um encontro de resenha para sermos amigos”, disse PA, e se eles ficarem juntos será consequência.

E não é que os Jadrés se irritaram com o quadro e com o deboche de Dani, que pediram respeito no Twitter? A frase “JADE E PA MERECEM RESPEITO” foi parar no trends topics Brasil, leitor(a)! É inacreditável… E detalhe: Jade até agora não negou se está com ele ou não! Tenha dó!

Ainda estou muito chocado que a Calabresa que já sofreu tanto MACHISMO, usou de BOATOS que estão gerando hate a uma mulher para aumentá-lo ainda mais. Sério, juro que não esperava. Que decepção, @calabresadani…



JADE E PA MERECEM RESPEITO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 13, 2022

É inadmissível que a internet continue sendo como é… Expalham várias fake News sem VERIFICAR se é Fato ou Fake e com isso tem criado hate desnecessário em dois jovens de 20 e 23 anos. É lamentável isso ser repassado.

JADE E PA MERECEM RESPEITO — Giulia 🏁🌩️ (@Giulia__Luana) April 13, 2022

Querida Calabresa, antes de tudo vai aprender um pouco sobre empatia e reciprocidade, viu…



JADE E PA MERECEM RESPEITO — 𝑷𝒆𝒂𝒅𝒊𝒛𝒊𝒏𝒉𝒂® • 1,19% •🏁•🌪•🌊•🎲•🌩️•⛈️ (@Peadizinha) April 13, 2022