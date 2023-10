Jade Picon manda suposta indireta para Yasmin Brunet após declaração de Luan Santana

O cantor deu uma entrevista para Léo Dias e confirmou que os dois já ficaram e que ela é amiga de sua irmã

Luan Santana confirmou o seu affair com Yasmin Brunet nesta segunda (16), através de uma entrevista para Léo Dias. O que deu o que falar é que a ex-noiva do cantor ia sempre acompanhada de Brunet para os shows. Jade Picon viu tudo de camarote e ainda mandou uma indireta para a amiga.

O tempo é o verdadeiro dono da razão! Bom dia!”, escreveu a atriz.

A indireta foi associada à loira depois das duas terem brigado nas redes sociais e Brunet ter admitido ter ficado magoada com a ex-BBB ter ficado com Gabriel Medina, ex de Yasmin.