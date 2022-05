Direto do túnel do tempo! Fãs de Jade Picon relembram seu primeiro comercial com Reynaldo Gianecchini

Momento fofurinha da ex BBB encantou a web!

Nesta quinta-feira, (5), a web parou para babar na mini Jade Picon! É que seus fãs resgataram o começo de sua carreira e um trecho do primeiro comercial para a TV da influenciadora com Reynaldo Gianecchini. Ali que ela começou a ser independente financeiramente, ‘tá?

No rápido frame, a pequena está escovando os dentinhos no comercial de creme dental, Even, e o ator aparece no espelho. “Acharam meu primeiro comercial baby com o Gianecchini”, escreveu Jade ao repostar o vídeo.

acharam meu primeiro comercial baby com o Gianecchini 😍 https://t.co/js29go4cTx — Jade Picon🌪 (@jadepicon) May 4, 2022

A web se derreteu com a pititinha — que está uma fofa no comercial — e derramaram elogios para a atriz. “Em questão de fofura, pouca coisa mudou de lá até aqui. Sempre uma bonequinha e trabalhadeira!”, comentou uma fã. Outra seguidora, notou que ela fica nas pontas dos pés durante o comercial, em cima de um banquinho: “Você levantando o pezinho, morro de amor”, se derreteu.

jadoquinha pitiquinha! eu te vejo assim ainda, vida KKKKKKK pic.twitter.com/itdJU8UWcC — gabi🐁🌪🏁 (@littleraposaa) May 4, 2022

Vc levantando o pezinho, morro de amorrrrr pic.twitter.com/EY9wTpynvU — carol ⁷ 🐁 (@ccarolsampaioo) May 4, 2022

Será que a filha que ela terá com Paulo André, segundo internautas, vai ser fofa assim? O sonho dos fãs é um ex-futuro-atual casal dar uma irmã ou irmão para PAzinho. A fic tá pronta!