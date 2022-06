Jade Picon comemora estreia como atriz

Ex-BBB não escondeu sua felicidade e foi para o Twitter comemorar com seu seguidores

Dizer para vocês que eu aguentaria a emoção de estrear em uma novela no horário nobre da Globo sem dar uns bons gritos aos sete ventos seria uma brincadeira. Jade Picon não escondeu sua felicidade e foi dividir a ansiedade com seu seguidores no Twitter dizendo que é surreal e está muito grata com tudo que está acontecendo.

“Cara, vocês tem noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? Toda vez que eu tô no Rio eu fico pensando nisso… Surreal. Não poderia estar mais grata/feliz”, escreveu a atriz

cara, vocês tem noção que eu vou estar na próxima novela das 21h??? toda vez que eu tô no rio eu fico pensando nisso… surreal. não poderia estar mais grata/feliz — Jade Picon🌪 (@jadepicon) June 29, 2022

A atriz ainda relembrou que vai estar na TV todos os dias novamente. “Vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo hehe”.

vocês vão me ver na televisão todos os dias de novo hehe — Jade Picon🌪 (@jadepicon) June 29, 2022

Estamos ansiosos para ver sua estreia Jade, vem com tudo!