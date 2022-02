Jade Picon descobre voto de Eli e Vyni e se indigna!

A empresária bem que tentou salvar a “amiga” Larissa do paredão, mas os colegas de quarto não

O Quarto Lollipop sempre se une para salvar alguém do paredão — já que um a um está sendo eliminado — e o foco dessa semana era Douglas Silva, o Acerola. Mas Vyni e Eli, já que tiveram que votar em duplas, partiram a aliança e votaram em Jessilane. Mas a capitã do time, Jade Picon não ficou nem um pouco satisfeita.

Ao fazer as contas do porquê ficou empatado entre Acerola e a moça do Limão, se tornando praticamente uma salada de frutas, ela perguntou a Larissa em quem ela votou e ela respondeu: “DG”. Quando se virou para o publicitário para perguntar o voto, ele respondeu: “Jessi!”, imediatamente a Picon mandou um: “puta que pariu”. Que momento impagável…

Larissa comentou que se eles tivessem votado em Douglas, ela não teria ido ao paredão e Jade concordou. Mas o que elas não sabem é que o Brasil agradece ao “mais juntos que um casal” por terem jogado o voto fora. Assim como o limão estragado que Scooby jogou e Larissa surtou.

Mas Jade não engoliu não viu? Ela perguntou: “Só vão defender o quarto quando tiver o pódio de vocês? Quando tiver vocês dois e a Eslô? Enquanto for outras pessoas, foda-se? Sai Barbara, sai Brunna, sai Larissa, sai eu… A gente tem que se organizar ou não se organiza. Ou fala: ‘estamos no quarto, nos amamos, somos amigos, mas na hora de jogar é cada um por um’. Aí cada um consegue se organizar melhor”, rebateu a mocinha. E ainda pegou Vyni no pulo dizendo: “mas você disse que não votava na Jessi nem fudendo”.

