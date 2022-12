Jade Picon é vista com Gabriel Medina

Rumores de possível romance entre o casal aumenta ainda mais depois dos dois serem vistos juntos

Iiiih gente, Jade tentou e tentou esconder da gente que estava tendo um lance com Gabriel Medina, mas de nada adiantou. A atriz da Globo foi vista com o surfista o que deixou as fofoqueiras com a pulga atrás da orelha para saber se está rolando algo a mais entre os dois.

Não é de hoje que os dois têm vivido uma aproximação e Jade chegou até a brigar com a ex do surfista, Yasmin Brunet. Na ocasião, a loira ofendeu os fãs da ex-BBB, mas a vida seguiu intacta.

Quero deixar claro para os meus leitores que quando atleta pegou fogo, Brunet ainda disse que não era amiga de Jade. Eita! Agora corta para a atriz curtidos as noitadas com Medina.