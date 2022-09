Jade Picon é reprovada em prova teórica para tirar habilitação

Influenciadora dividiu a reprovação com seus fãs nos stories

Não dá para negar que Jade Picon é um fenômeno quando o assunto é televisão e beleza, mas na vida real a gata levou uma bomba no exame teórico para tirar carteira de motorista. Aloca! Ontem (14) a musa compartilhou o relato com seus fãs no Instagram.

“Esse boa tarde vai só para quem foi reprovada na prova teórica da auto escola. É um desastre, uma vergonha, um vexame, eu não nasci para dirigir, nas práticas então essa carta não vem”, disse Jade Picon.

A musa ainda contou que não passou por três questões. Afe! Nossa musa de Travessia não vai poder desfrutar dos carrões ainda…