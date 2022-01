Milionária em sensatez, Jade Picon no BBB22 surpreende ao falar sobre desistência

Em papo com Paulo André, a sister cita que estar no programa é uma opção e é sem noção querer sair

PISA MENOS! Na madrugada desta segunda-feira, (24), após a formação do primeiro paredão do BBB22, a influenciadora Jade Picon surpreendeu muitas pessoas em um papo com Paulo André sobre desistência.

Foto: Reprodução

Após Naiara Azevedo, indicada por Douglas Silva, dizer a todos na sala que queria sair e desistir do programa, Jade comentou com Paulo André: “Mano, todo mundo vai sair, tá ligado? Ou campeão ou no paredão. Quem decide isso é o público, velho, pedir para sair não devia ser uma decisão que passa pela nossa cabeça. Foi uma escolha a gente estar aqui, e fomos escolhidos também. É falta de noção, entende?”, concluiu com sensatez a pequena Jade Picon.

Foto: Reprodução

Jade pro Paulo: "Todo mundo vai sair, ou no paredão, ou campeão, quem decide isso é o público. Pedir para sair não devia ser uma decisão que passa pela nossa cabeça. Foi uma escolha a gente tá aqui, e a gnt foi escolhido. Falta de noção, entende?!"

MEU DEUS 👏👏👏👏 #BBB22 pic.twitter.com/PrsCu2SAn9 — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) January 24, 2022

Para quem achou que Jade seria planta, ela está surpreendendo (e muito!) e calando a boca de muita gente. Está sempre dizendo coisas extremamente sensatas e pontuais… De “patricinha”, Jade Picon tem nada. Ela é jogadora master!