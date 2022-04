Jade Picon vai a Coachella com look avaliado em mais de 60 mil reais. Por Deus!

Louis Vuitton, Burberry e Prada são algumas marcas escolhidas na composição da paulista

Para tudo, um dos colares que Jade usou no Coachella ontem resolveria a vida de muita gente, ou pelo menos pagaria muitas contas. Claro, que a paulista esteve no festival junto com seus amigos e ela não poupou esforços em uma produção de milhões.

Apenas o conjunto de colares Louis Vuitton que a gata usava, custavam cerca de R$ 45 mil. Isso porque nem entrei em consideração o bucket Prada, a bolsa Burberry e os óculos Stella Mccartney.

Somando tudo a bagatela ultrapassa os R$ 60 mil, dá pra acreditar?

Vale lembrar que quem amou o look e quer investir nas correntes LV, terá que entrar para a fila de espera, pois as correntes já estão esgotadas no site da marca.

O look realmente é caríssimo, mas o que importa é que a gata estava linda e de acordo com a proposta do festival. Parabéns ao time de stylist da musa!