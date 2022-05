Glória Perez, por que não eu?! Jade Picon pode beijar Chay Suede em próxima novela! Como assim?

A influenciadora está escalada para a próxima novela das nove, “Travessia”

Francamente, na próxima vida quero vir reencarnada em Jade Picon! A influenciadora participou do ‘BBB22’, é milionária, beijou o Paulo André e beijará CHAY SUEDE, na próxima novela das nove, “Travessia”, de Glória Perez.

A informação foi dada pelo ‘Jornal Extra’ que revelou que sua personagem será uma das centrais e ela será a antagonista que disputa o boy magia com Lucy Alves! Meu Deus do céu, que sorte de principiante é essa? E vai ser um casalzão…

Além do teste já feito, segundo o jornal, a aspirante atriz fez outro com o ator para testar a química entre o “casal” e parece que foi nota mil, viu? E até o talento dramático da Jadinha foi aprovado com comentários como “ela brilhou e arrasou” foi dito nos bastidores.

É meu amor, Jade Picon nasceu para brilhar, não tem jeito! Aliás, tem até um vídeo em que ela mente para o pai que está grávida e realmente foi bem convincente…

Jade Picon trollando o pai em 1 minuto falando que está grávida é maior que a carreira de ator do Fiuk! pic.twitter.com/7qOzjgofsX — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) March 5, 2021