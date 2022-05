Lacrou! Jade Picon supera complexo ao dançar com Anitta e já se prepara para “Travessia”

A influenciadora fez muito bem em participar do ‘BBB22’, viu?

É, dona Jade Picon está trabalhando muito pós BBB viu? E nesta segunda-feira, (23), a poderosa Anitta postou um vídeo da influenciadora dançando e arrasando, acredite!

Lembra da cantora a ensinando dançar funk em Los Angeles? Pois é, vídeo desse dia mesmo. É que Jade fez parte do “House of Anitta”, um projeto da cantora para o TikTok com outros influenciadores em Los Angeles. E vou te contar: para quem disse que não sabia dançar, ela foi muito bem!

A coreografia era da música “Gata” da patroa. Parabéns Picon, superou seu complexo de dançar na web! Já que no ‘BBB22’, qualquer oportunidade de música tocando, a moça corria…

Cadê vocês viralizando isso aqui agora? 🍑🔥 pic.twitter.com/0vvEgucCX3 — TikTok Brasil na House da Anitta 🏠🍑 (@TikTokBrasil) May 23, 2022

E ó: Jadoca já começou as preparações para a novela de Glória Perez, “Travessia”, no qual faz par romântico com o gato do Chay Suede viu? Os dois postaram fotos no mesmo elevador nos Estúdios Globo. É, Picon atriz já é uma realidade…

Jade e Chay tiram foto no mesmo elevador (Foto: Reprodução)