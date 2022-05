Carlinhos Maia consola Jade: “Acabei de ser escalado pra ser teu primo pobre”

Humorista aproveitou hype da contratação de Jade pela Globo para brincar

Quem tem limite é o município, porque as piadas não têm. Carlinhos Maia aproveitou o hype do hate que Jade Picon tem ganhado nas redes sociais para consolar a paulista no Twitter daquela forma que a gente já conhece.

“Jade fique tranquila, você não tá só, acabei de ser escalado pra ser teu primo pobre na novela!”, escreveu o humorista no seu perfil oficial.

Se o que a Globo queria era bafafá, confusão e gritaria, ela conseguiu, porque a menina nem mostrou seus dotes de atuação e já está sendo uma das mais faladas nas redes sociais. Vem aí o maior engajamento da história.

Queria mesmo era ver Carlinhos Maia atuando como o primo pobre de Jade em ‘Travessia’, será possível? Queria!