Um lindo dia para ofender alguém: Jade Picon dá bom dia com alfinetada

Influenciadora usou a música ‘Olha’ de Lagum para dar bom dia para os seus seguidores

Para um bom entendedor, um pingo é letra, não é mesmo? Jade Picon amanheceu no bom e velho humor ácido e usou a música ‘Olha’ de Lagum para alfinetar as críticas que vem recebendo após as notícias de sua contratação na Globo e o desejo de se aventurar no teatro.

“Vê se não é um lindo dia para ofender alguém, principalmente se esse alguém sou eu”, diz a letra da música que Jade colocou no fundo do seu storie de bom dia.

o stories que a jade postou 🗣 pic.twitter.com/HGB2Tb90gx — @paiva (@paiva) May 11, 2022

Já era de se esperar que Jade não esculhambaria ninguém nas redes, né? É bem a cara dela de fazer o papel de boa moça depois de se passar por cobra dentro do BBB22. O que a gente queria não vai acontecer pelo visto, porque ela só dá um tapa com luva de pelica.

A gente quer TRETA! Entenda e nos sirva, por favor.