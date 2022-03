Boninho fará trollagem à la Carla Diaz com dummie de Jade no BBB

Ninguém vai voltar, mas a brincadeira está modo on para o diretor do programa

Vocês pensam que Boninho dorme no ponto? Jamais! Os olhos do diretor do programa estão afiados para tudo que nós falamos nas redes, e lá de Paris ele acatou ao nosso pedido: vai ter dummie baixinho tipo Jade.

Na publicação o diretor ainda escreve: “Se é para trollar pode me chamar!!! Adoramos essa ideia!”.

Hoje uma hora da tarde vai entrar um dummie na casa mais vigiada do Brasil. O que vai cair feito uma luva, porque os brothers já insinuavam que esse paredão poderia ser falso e pensaram em uma possível volta de Picon.

Eliminação de Jade Picon (Foto: Reprodução)

Vai ser o momento Carla Diaz, sem a Carla e sem a volta de Jade. Só para movimentar o jogo. Continue ouvindo a gente que vai dar muito certo Sr. Boninho.