O ator deverá começar as gravações para a novela na próxima semana.

Finalmente as buscas acabaram, Jackson Antunes substituirá Zé Dumont em “Todas as flores”. Após a prisão do ator Zé Dumont, na semana passada, que foi acusado de abuso sexual de menores de idade e posse de pornografia infantil, a Globo, imediatamente, desligou o ator da trama e começou as buscas de um ator para interpretar o personagem Galo.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Antunes começará as suas gravações na próxima semana. Ele deverá regravar todas as cenas que Dumont já havia gravado para a trama.

Seu personagem será um homem misterioso que está envolvido com tráfico humano, mas até os vilões possuem um coração. Ele será completamente apaixonado pela personagem da atriz Regina Casé, Zoé, que será a verdadeira antagonista da novela.