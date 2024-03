“Já transei com mulher em surubas e tal no Pará”, dispara Milton Cunha

O que? Minhas amadas, estava eu, fazendo minha caminhada matinal aqui no Leblon, quando me deparo com um vídeo de Milton Cunha sendo entrevistado por Pahby. Acontece que a entrevista foi contrária e Milton entregou que já transou com mulher em surubas no Pará. Aloca!

“Transei com mulher no meu tempo de Universidade Federal no Pará, 9 anos era uma loucura em surubas e tal, adorei”, disse.

Milton ainda completa: “Tenho comido, mentira, eu sou casado. Loucura! Paciência, esse tipo de personalidade, a gente desperta a fúria da multidão, eles vão entendendo que estamos no personagem construindo uma carreira”, finaliza aconselhando Pahby.