“Já fiz muita merda, já bebi pra caceta”, dispara Luiz Fernando Guimarães

Ator conta que perdeu 4 carros no vício do álcool e que bebia para se sentir extrovertido

O ator Luiz Fernando Guimarães abriu o jogo sobre sua vida pessoal e carreira que foi cheia de desafios por causa do vício em bebida alcoólica. Em sua autobiografia ele conta detalhes da dificuldade que foi perder três anos de sua vida para o alcoolismo. O ator chegou a revelar que passou por uma internação forçada em uma clínica.

“Já fiz muita merda, já bebi pra caceta, já perdi quatro carros. Bebia para me sentir extrovertido. Foi o meu atual terapeuta que me ajudou a sair do poço. A gente sempre precisa de um reforço, de um Corpo de Bombeiros, de uma ambulância emocional. Quando a gente está no fundo do problema, não vê nada, porque é muita parede. Fica procurando salvação, mas não tem um caminho”, disse ele ao jornal O Globo.

O ator ainda revela que já usou ansiolíticos para fazer comerciais de TV e peças de teatro, lembrando da perda de pessoas próximas no auge do HIV.

Hoje, Luiz é casado com Adriano Medeiros, com que adotou dois filhos, Dante e Olivia.