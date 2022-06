IZA lançará 2º álbum antes do Rock In Rio

Música mais recente da cantora, ‘Fé’, foi mudada completamente por ela (Foto: Lufré/ Vogue Brasil)

This girl is on fire! Iza não para nunca e suas produções são de tirar o fôlego, isso é inegável e nós sabemos que a gata entrega muito em tudo que se propõe a fazer. Esse ano, antes do Rock In Rio teremos o prazer de receber o novo trabalho da morena, seu segundo álbum.

Iza fala que mudou a música Fé e hoje é a sua favorita (Foto: Lufré/ Vogue Brasil)

Em entrevista para a Vogue Brasil a muda falou sobre seu mais novo trabalho, com a música ‘Fé’: “Recebi a música e a mudei completamente. Era outra melodia, tinha muito mais letra… Reorganizei e criei partes novas. É a minha canção favorita do álbum”, declarou.

Faz um tempo que Iza vem mostrar para o que veio por meio de vídeos incríveis e letras fortes que passam uma mensagem que quebra a barreira entre as músicas com melodias dançantes e com pouca letra.

A cantora aposta em letras que realmente agregam algo e passam sua mensagem, sua verdade. Estou ansiosa pelo álbum e por ver a senhorita no Rock In Rio, nos vemos lá!