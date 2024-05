Iza desabafa sobre os efeitos da gestação: “Por que faz isso com o ser humano?”

Iza está grávida de sua primeira filha com o jogador Yuri Lima e não deixa de contar tim tim por tim tim de como tem sido levar a nova rotina. Após relatar enjoos constantes, a artista reclamou de outro efeito da gravidez: a perda de memória.

Nos stories de seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou um desabafo com seus seguidores ao falar sobre o assunto. “Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta?”, disse Iza, claramente confusa com os dias da semana.

“O pior não é isso. O pior é isso aqui”, disse a cantora, apontando para seu noivo, que caiu na risada. “Tô grávido também”, disse o jogador do Mirassol. “Você podia ter avisado. Estava lá atrás concordando”, Iza chamou atenção. “Pra mim hoje é domingo”, disparou Yuri. “Hoje está com cara de domingo, né?”, confessou a futura mamãe.