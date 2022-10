Iza conta sobre sua primeira vez: “Não foi bom, a pessoa era meio inexperiente”

Em entrevista no podcast ‘Quem Pode, Pod’ a cantora contou detalhes sobre a perda da virgindade e ainda falou sobre sua sexualidade

Minhas fofoqueiras seguem muito bem alimentadas com as fofocas que surgem dentro dos podcasts por aí. Iza foi a convidada do ‘Quem Pode, Pod’ e não deixou de falar sobre o momento que perdeu a virgindade e ainda falou sobre a sua sexualidade. A musa contou que tudo aconteceu quando tinha 21 anos e explicou que se sente demissexual.

“Não foi bom. Sabe quando você não sabe onde está doendo? Eu não sabia nem o que tinha acontecido, a pessoa que estava comigo era meio inexperiente. Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada”, disse ela.

Iza ainda respondeu a pergunta de Gio Ewbank sobre ser demissexual. “Sim. Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Eu transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, explicou.