Filho de Ivete Sangalo viraliza ao vender videogame para comprar prancha de surfe e explica: “Foi há dois anos”

O garoto de doze anos estava anunciando a venda de seu PS4 para adquirir sua nova prancha

Ah leitor(a) se você acha que os filhos dos famosos tem vida mansa, é porque você não conhece o “drama” de Marcelo Sangalo, filho de Ivete. A cantora é tão linha dura que o filho já vendeu seu videogame para comprar uma nova prancha de surfe.

Nesta terça-feira, (24), viralizou um story do garoto anunciando a venda do seu videogame e implorando para comprarem. “Vendo PS4 e dois controles! Chama no direct! Compartilha aí por favor pra aí comprar minha prancha nova”, escreveu Marcelinho.

Os internautas acharam que era atual e já queriam até fazer vaquinha para “ajudar” o menino, mas ele revelou que isso aconteceu há dois anos e ele conseguiu vender. “Gente isso foi há dois anos. Eu já vendi há um tempão! Não estou vendendo mais”, explicou o garoto. Lenda que corre atrás dos seus objetivos.

A fortuna da cantora é avaliada em R$1,3 bilhões de reais para você ter uma ideia, leitor(a)! Mas Mainha está certíssima em não dar mole e já mostrar desde cedo que nada vem de mão beijada.