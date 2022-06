Veveta arretada: Ivete Sangalo declara que já usou sorvete na cama

Cantora ainda foi questionada sobre falar sobre o assunto perto do filho e não escondeu que tudo é limpo no relacionamento com o clone da baiana

Sabe aquela pessoa que fala: Minha vida é um livro aberto? Prazer, Ivete. A mulher não esconde nada de ninguém e trata tudo às claras, principalmente com seu filho, Marcelo Sangalo. Em vídeo a cantora diz usar sorvete na hora H e foi questionada sobre a presença do filho enquanto ela falava sobre a intimidade do casal, pensa que ela ficou calada? Jamais! A IVETE, CARA KKKKKKKKKKKK

Sem noção! pic.twitter.com/LFd7Rg5UIc — naygraf ⎊ (@eunanaraa) June 4, 2022 “Vai dizer que vocês nunca usaram sorvete na hora da sacanagem? Nunca usaram? Você já usou? Sorvete, leite condensado”, inicia a cantora. Um integrante da banda chama Veveta e diz que tem uma criança no palco, seu filho. “Tem guri no palco, meu filho. Oh meu filho, você que eu fiz você como? Muito leite consensado, meu pai. Isso aqui é minha moral, rapaz, isso aqui sabe tudo eu ensino a ele para ter juízo, proue a máquina já funciona. Eu te amo meu filho”, derrete Ivete. Relacionamento limpo? Temos! A baiana ainda diz que trata tudo às claras com o filho para que ele aprenda sobre as responsabilidades da vida adulta, afinal, como ela mesma disse, a máquina já funciona (risos).