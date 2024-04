Ivete Sangalo revela porque saiu da Banda Eva: “Não é vingança, não é vitimismo, são novos sonhos”

Amores, na noite de ontem (26) a cantora e minha musa inspiradora Ivete Sangalo participou de um dos podcasts mais famosos do nosso país, o PodPah. Lá, a cantora abriu o coração e quebrou o silêncio sobre o fim da sua carreira ao lado da Banda Eva, da qual ela foi vocalista durante muitos anos.

“Quando você não quer e não está disposta a compartilhar aquilo da maneira que está sendo proposta, você sabe que é hora de seguir seu caminho. Foi de uma forma muito honrosa em todos os aspectos”, iniciou Veveta.

Continuando, a cantora afirma que, devido ao seu vasto conhecimento sobre música, durante a sua saída do grupo musical, ela se colocou à disposição para ajudá-los, caso fosse preciso, e garantiu que todos os outros integrantes da banda entenderam a sua decisão de deixar o grupo.

“Me coloquei à disposição, eles entenderam que era meu momento de alçar novos voos. Eu sou musicista também, de prática. Tinha um domínio maior sobre isso”, afirmou Ivete, que continuou: “Quando você está num sistema de banda, chega num momento que a gente precisa equilibrar uma série de ideias, de posições, crenças e ideias que muitas vezes inviabilizam para todo mundo. É melhor você acreditar na democracia e caminhar partindo dessa ideia”.

Por fim, a cantora relata que os seus ex-parceiros de trabalho não foram pegos de surpresa pela sua saída, afirmando que ela já havia conversado com os mesmo sobre a possibilidade de seguir uma carreira solo.

“Se for colocar tudo na conta do medo, você fica estagnada, paralisada. Isso aconteceu em 1999, mas em 1998 eu já tinha conversado com eles sobre a possibilidade de eu sair da banda. Não é vingança, não é vitimismo, são novos sonhos, era a hora de fazer e foi compreendido. Muita gente disse que eu era louca, mas não sou dessa pegada”, finalizou Ivete.