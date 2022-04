”Já servi tantas quentinhas na minha vida”, dispara Ivete no Copacabana Palace

Antes da lacração no Baile da Vogue cantora aproveitou para filmar as quentinhas no hotel

Minha gente, antes de Ivete Sangalo agitar o Baile da Vogue, ela filma as quentinhas no Copacabana Palace. Aloca. A cantora postou a sequência de stories na sua conta do Instagram. “Chegando aqui no Copacabana Palace olha aqui o que tem na entrada, marmita para Francisco. Já servi tanta quentinha na minha vida”, dispara a cantora que ainda investe para um funcionário: “Se fosse eu entregando essa quentinha você confiava?”. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Veveta (@ivetesangalo) Quem não confiaria na minha diva, a segurança que essa mulher passa é de outro mundo. A musa estava belíssima para a festança com um macacão todo estampado em flores vermelhas e aplicações de pedras. A produção ficou ainda mais completa com scarpins vermelhos e uma flor na cabeça, aquela coisa bem Veveta mesmo!