Eita! Ivete Sangalo shippa Paulo André e Jade Picon; casal sai de Baile da Vogue juntos!

O “casal” esteve bem próximo no ‘Baile da Vogue’ e saíram de lá para outro show com Pedro Scooby e Cintia Dicker

Eu ainda não boto fé em Jade Picon e Paulo André, maaaaaas nesta sexta-feira, (29), o casal esteve presente no ‘Baile da Vogue’ no Rio de Janeiro e por mais que não tenham posado para fotos juntos, estiveram bem próximos.

Inclusive, tenho que admitir que Jade Picon está lindíssima com um look que não entendi o conceito, mas amei! Eles curtiram muito o show de Ivete Sangalo, que deixou claro que quer que eles se casem. “Paulo André é lindo! Jade é linda também! Queria que vocês casassem! Né gente?”, disse Mainha ao vê-los.

a Ivete Sangalo MUITO caprichete de jadré. pic.twitter.com/C3INxCQ4Sl — yara (@yaracomentaa) April 30, 2022

E a influenciadora babou ao ver Scooby e PA no palco com o cantor Teto, no show que eles foram após o baile. Após o show, eles foram vistos entrando em uma van junto com Pedro Scooby e Cintia Dicker. Será que houve um remember de Jadré? Hein? Perder aquele corpinho que não dá e Jade não pode ser boba… Aliás, sabe quem estava junto com eles? Gabriel Medina! Que divertido né?

Será que Jadré vive? Vive muito! 😏 pic.twitter.com/LVxweh8a19 — Central Reality (@centralreality) April 30, 2022

JADRÉ COLADINHOS UM NO OUTRO DE ROLÊ COM CÍNTIA E SCOOBY. pic.twitter.com/OMOCjSoJGX — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ (@matcommenta) April 30, 2022