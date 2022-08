Ivete Sangalo passa por cirurgia no braço e agradece equipe médica: “Mainha tá zero bala”

Cantora publicou foto no hospital na manhã desta sexta (12)

Ivete, mulher, não faz isso com a gente não, quase morri do coração quando soube que mainha está internada, porque tinha passado por uma cirurgia no braço esquerdo. Nesta sexta (12), a cantora publicou uma foto agradecendo a equipe médica do Hospital Aliança, em Salvador.

No início do mês Veveta estava usando uma tipóia no braço, o que deixou os fãs preocupados com a saúde da cantora. “Sucesso total na cirurgia ! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência ,toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho!!! Mainha ta zero bala”, escreveu.

Melhora mainha, que eu tô doidinha pra te encontrar no Rock In Rio mês que vem.