Ivete Sangalo faz apelo às vítimas do litoral de SP: “Vamos ajudar”

Cantora usou o seu último dia de trio para pedir ajuda às vítimas das fortes chuvas que afetaram o litoral de São Paulo

Ivete Sangalo sabe se pronunciar na hora certa e no momento certo. A musa usou o último dia do seu trio em Salvador para pedir ajuda para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. A musa ainda ressaltou que é um privilégio estar curtindo o carnaval no trio e se colocou à disposição para doações.

“Eu queria atentar todos nós para uma coisa que está acontecendo no litoral de São Paulo. Muitas chuvas acontecendo. A gente está aqui curtindo, é um privilégio. Vamos ajudar. Eu vou colocar nas minhas redes sociais onde vocês podem ajudar para fazer o PIX, para comprar remédio, mandar roupa, mandar tudo o que a gente puder oferecer”, disse.

Veveta ainda disse que a mesma união que une os foliões em Salvador é a que fortalece a vida de muitas pessoas.