Ivete Sangalo dá spoiler sobre seu Carnaval: “De Volta Para o Futuro!”

Cantora se prepara para agitar o carnaval de 2023 e revelou os detalhes dos preparativos em coletiva de imprensa

Olha ela! Não existe carnaval sem Veveta, por isso, vim dizer para vocês que a mamãe já está toda pronta para celebrar mais um ano da festança que é a cara do Brasil. A musa fez uma coletiva de imprensa e revelou que o tema escolhido para esse ano será: De Volta Para o Futuro.

“O tema é muito mais do que uma questão estética. Nós voltamos para a nossa realidade, para o nosso futuro. Estamos voltando para o eixo. Nunca estivemos tão sedentos para o futuro”, explicou a cantora.

Neste Carnaval, Ivete irá puxar dois dias do Bloco Coruja, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado, 18, e na segunda, 20. Eu não perco por nada nessa vida!