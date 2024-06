Ivete Sangalo comemora formatura do filho: “Minha torcida será sempre sua”

Mãe coruja? Termos por aqui! Ivete Sangalo comemorou a formatura do seu filho, Marcelo Cady, em um post especial nas redes sociais. O garoto se formou no ensino fundamental em uma escola bilíngue em Salvador, na Bahia.

“Meu amor, minha vida, meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado, muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado, certa de que suas conquistas serão gigantes como você. Marcelo”, escreveu.

Vale lembrar que Ivete está com o braço imobilizado. Mais cedo, após participar de uma feira de produtos naturais realizada no Anhembi, em São Paulo, ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, a artista explicou o que aconteceu.